Озаглавьте текст.спишите,вставляя пропущенные оканчания.обозначьте подеж существительных и прилагательных. Азербайджан-многонациональн.. страна. У каждого народа есть свой язык. Конституция признает за каждым человеком право го...
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Озаглавьте текст.спишите,вставляя пропущенные оканчания.обозначьте подеж существительных и прилагательных. Азербайджан-многонациональн.. страна. У каждого народа есть свой язык. Конституция признает за каждым человеком право говорить на его родн.. языке,привчн.. ему с ранн.. детства. Люди, живущие в одном государстве, должны понимать друг друга.Для этого нужен язык, который знали бы все. Язык,обязательн.. для всех граждан государства,называют государственн.. или официальн.. . Государственн.. язык.. Азербайджанской Республики является азербайджанский.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Азербайджан- многонациональнАЯ (Им.п) страна. У каждого народа есть свой язык. Конституция признаёт за каждым человеком право говорить на его роднОМ (Предлож.п) языке, привычнОМ (Предлож.п) ему с раннЕГО (Род.п) детства. Люди, живущие в одном гос-ве, должны понимать друг друга. Для этого нужен язык, который знали бы все. Язык, обязательнЫЙ (Им.п) для всех граждан гос-ва, называют государственнЫМ (Твор.п) или официальным (Твор.п). ГосударственнЫМ (Твор.п) языкОМ (Твор.п) Азерб. Республ. является азербайджанский.
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