Озаглавьте текст.спишите,вставляя пропущенные оканчания.обозначьте подеж существительных и прилагательных. Азербайджан-многонациональн.. страна. У каждого народа есть свой язык. Конституция признает за каждым человеком право го...

Русский язык

Озаглавьте текст.спишите,вставляя пропущенные оканчания.обозначьте подеж существительных и прилагательных. Азербайджан-многонациональн.. страна. У каждого народа есть свой язык. Конституция признает за каждым человеком право говорить на его родн.. языке,привчн.. ему с ранн.. детства. Люди, живущие в одном государстве, должны понимать друг друга.Для этого нужен язык, который знали бы все. Язык,обязательн.. для всех граждан государства,называют государственн.. или официальн.. . Государственн.. язык.. Азербайджанской Республики является азербайджанский.

Автор: Гость