Озаглавь. Подчеркни безударные гласные в корне. В скобках напиши праверочные слова. Быстро наступает рассвет в пустыне. Вот небо посветлело. Край пустыни стал розовым,и, словн о из песков , показалось солнце. Над крас...

Разное

Озаглавь. Подчеркни безударные гласные в корне. В скобках напиши праверочные слова. Быстро наступает рассвет в пустыне. Вот небо посветлело. Край пустыни стал розовым,и, словн о из песков , показалось солнце. Над красными барханами пролетела стайка куропаток. Куда они летят? Конечно , к воде . И караван идёт к воде, и антилопы.

Автор: Гость