Озаглавь. Подчеркни безударные гласные в корне. В скобках напиши праверочные слова. Быстро наступает рассвет в пустыне. Вот небо посветлело. Край пустыни стал розовым,и, словн о из песков , показалось солнце. Над крас...
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Озаглавь. Подчеркни безударные гласные в корне. В скобках напиши праверочные слова. Быстро наступает рассвет в пустыне. Вот небо посветлело. Край пустыни стал розовым,и, словн о из песков , показалось солнце. Над красными барханами пролетела стайка куропаток. Куда они летят? Конечно , к воде . И караван идёт к воде, и антилопы.
Ответ(ы):
Гость:
Рассвет в пустыне это название
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