Озоглавить первые две части рассказа "Кавказский пленник." Помогите пожалуйста!
Литература
Озоглавить первые две части рассказа "Кавказский пленник." Помогите пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
1. Жилин получает письмо от матери и решает ее навестить. 2. Жилин и Костылин самостоятельно отправляются в путь.
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