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озы крпеш баян слу жоспар ру керек пж помогите
озы крпеш баян слу жоспар ру керек пж помогите
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Сарыбайды айтымс болуы 2озы мен баянны дниеге келуі3 2жасты махабаты4 озыны айтыс болуы
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