П. 3 (чтение и пересказ) дать определение терминов (письменно)

П. 3 (чтение и пересказ) дать определение терминов (письменно)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Славяне разделились на три ветви -восточную,западную и конечно же южную)
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