П.гринев и его роль в произведении

Гость: Гость:

Можно сказать, что Петр Гринев с честью исполнил роль, отведенную ему автором, ведь одна из основных мыслей, которой руководствовался Пушкин при написании своего произведения, — доказать, что именно жизнь обыкновенных людей и составляет основу исторического процесса.