П.гринев и его роль в произведении
Литература
П.гринев и его роль в произведении
Ответ(ы):
Гость:
Можно сказать, что Петр Гринев с честью исполнил роль, отведенную ему автором, ведь одна из основных мыслей, которой руководствовался Пушкин при написании своего произведения, — доказать, что именно жизнь обыкновенных людей и составляет основу исторического процесса.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Помогите пожалуйста !!!!!мне нужно 4примерчика решить!!!!Пожалуйста!!!помогите!!!SOS!!! 1) l2x плюс 1 l меньше 3 2)l 1 - 2x l меньше или равно ...