П.гринев и его роль в произведении

Литература
П.гринев и его роль в произведении
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Можно сказать, что Петр Гринев с честью исполнил роль, отведенную ему автором, ведь одна из основных мыслей, которой руководствовался Пушкин при написании своего произведения, — доказать, что именно жизнь обыкновенных людей и составляет основу исторического процесса.
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