Пачему в газах и жидкостях диффузия протекает быстрее чем в твёрдых телах?
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Пачему в газах и жидкостях диффузия протекает быстрее чем в твёрдых телах?
Ответ(ы):
Гость:
Диффузия - взаимное проникновение частиц одного вещества, под частицы другого вещества. В газах и жидкостях она протекает быстрее, так как частицы движутся хаотично(а если нагреть или приложить силу, то ещё быстрее), а к твердым телам НЕОБХОДИМО прилагать силу или нагреть, так как частицы образуют кристальную решётку и не дают протекать диффузии. Пример: ты положил кусок золота на серебро, пройдёт много времени они не образуют сплав металлов, но если ты их нагреешь или надавишь с очень большой силой, они образуют сплав!
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