ПАЧКА САЛФЕТОК СТОИТ 45 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК. КАКОЕ НАИБОЛЬШЕЕ ЧИСЛО ПАЧЕК МОЖНО КУПИТЬ НА 640 РУБЛЕЙ ВО ВРЕМЯ РАСПРОДАЖИ, КОГДА СКИДКА СОСТАВЛЯЕТ 12%. при расчете следует округлить до одной копейки.

Алгебра

ПАЧКА САЛФЕТОК СТОИТ 45 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК. КАКОЕ НАИБОЛЬШЕЕ ЧИСЛО ПАЧЕК МОЖНО КУПИТЬ НА 640 РУБЛЕЙ ВО ВРЕМЯ РАСПРОДАЖИ, КОГДА СКИДКА СОСТАВЛЯЕТ 12%. при расчете следует округлить до одной копейки.

Автор: Гость