Падав лапатий сніг. З дніпровських очеретів біле покривало покотилося ген у далекий степ . Холодний вітер пронизував тіло й сірим табуном гнав хмари в піднебесся визначити рід іменників
Українська мова
Падав лапатий сніг. З дніпровських очеретів біле покривало покотилося ген у далекий степ . Холодний вітер пронизував тіло й сірим табуном гнав хмари в піднебесся визначити рід іменників
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Прямой хв ажчвд алата ашч лабмш
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