Падав лапатий сніг. З дніпровських очеретів біле покривало покотилося ген у далекий степ . Холодний вітер пронизував тіло й сірим табуном гнав хмари в піднебесся визначити рід іменників

Українська мова

Падав лапатий сніг. З дніпровських очеретів біле покривало покотилося ген у далекий степ . Холодний вітер пронизував тіло й сірим табуном гнав хмари в піднебесся визначити рід іменників

Автор: Гость