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Падеж у слова ПОЛЯ в предложение ЕГО ТЯНУЛО В ДАЛЬНИЕ ПОЛЯ
Падеж у слова ПОЛЯ в предложение ЕГО ТЯНУЛО В ДАЛЬНИЕ ПОЛЯ
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Винительный падеж. по вопросу тянуло - во что? в поля
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