Падеж слов в скобках охота на (морж), запах (роза) , рассказ о (слон), журчание (руче??), застеклили (окно), испугался (мышь) , жители (страна) дать сена ( конь)
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Падеж слов в скобках охота на (морж), запах (роза) , рассказ о (слон), журчание (руче??), застеклили (окно), испугался (мышь) , жители (страна) дать сена ( конь)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моржа, розы, слонах, ручья, окна, мыши, страны, коню
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