Падеж слов в скобках охота на (морж), запах (роза) , рассказ о (слон), журчание (руче??), застеклили (окно), испугался (мышь) , жители (страна) дать сена ( конь)

Русский язык

Падеж слов в скобках охота на (морж), запах (роза) , рассказ о (слон), журчание (руче??), застеклили (окно), испугался (мышь) , жители (страна) дать сена ( конь)

Автор: Гость