Пакет для продуктов рассчитан на 10 кг порвётся ли пакет , если в него положить 3 кг 600 г огурцов ,3 кг 200 г моркови и 4 кг 100 г картофеля б) 2 кг900г сахара, 1кг900г рис а, 1кг 800г макарон и 2кг 600г гречки? ...

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Пакет для продуктов рассчитан на 10 кг порвётся ли пакет , если в него положить 3 кг 600 г огурцов ,3 кг 200 г моркови и 4 кг 100 г картофеля б) 2 кг900г сахара, 1кг900г рис а, 1кг 800г макарон и 2кг 600г гречки?

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