Палочки изготовленные из орсклы натерли бумагой.Получил ли заряд лист бумаги? Если получил, то какого знака? Почему?

Разное
Палочки изготовленные из орсклы натерли бумагой.Получил ли заряд лист бумаги? Если получил, то какого знака? Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Лист бумаги получил положительный заряд, потому что при трении на палочке оказываются электроны с листа бумаги и она приобрела отр. заряд
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