Пальто в 4 раза больше ткани,чем на юбку. Юбка на 2,55 м меньше,чем на пальто. Сколько метров ткани на пальто и сколько на юбку?

Пусть х (м) - ткани ушло на юбку тогда 4х (м) - ткани ушло на пальто (в 4 раза больше) Зная, что на юбку ушло на 2,55 м меньше, чем на пальто, составим уравнение, для этого из количества ткани, ушедшей на пальто вычтем количество ткани, ушедшей на юбку и получим разницу, равную 2,55 м 4х-х=2,55 3х=2,55 х=2,55:3 х=0,85 (м) - ушло на юбку 4*0,85=3,4 (м) - ушло на пальто Так как на пошив юбки ушло на 2.55 метров меньше, что состовляет 3/4 от ткани которая ушла на пальто. Следовательно, на пошив юбки ушло: 2.55/3=0.85 метров Значит, на пошив пальто израсходовали: 0.85*4=2.1675 метров