Пальто,кино,село,метро,море какого рода и их окончание?
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Пальто,кино,село,метро,море какого рода и их окончание?
Ответ(ы):
Гость:
Существительные среднего рода окончание о (е)
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