Памагите пажалуйста..составь уравнение и найти неизвестное число. а) при увеличен??и одного числа на 400 получится 900 . б.) при увеличении долгого числа в 5 раз получится 1000.. в). при уменьшении одного числа на 300 получится...

Математика

Памагите пажалуйста..составь уравнение и найти неизвестное число. а) при увеличен??и одного числа на 400 получится 900 . б.) при увеличении долгого числа в 5 раз получится 1000.. в). при уменьшении одного числа на 300 получится 400. г.) при уменьшении одного числа чё раза получится 80.

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