Памагите пажалуйста..составь уравнение и найти неизвестное число. а) при увеличен??и одного числа на 400 получится 900 . б.) при увеличении долгого числа в 5 раз получится 1000.. в). при уменьшении одного числа на 300 получится...
Математика
Памагите пажалуйста..составь уравнение и найти неизвестное число. а) при увеличен??и одного числа на 400 получится 900 . б.) при увеличении долгого числа в 5 раз получится 1000.. в). при уменьшении одного числа на 300 получится 400. г.) при уменьшении одного числа чё раза получится 80.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) х+400=900 х=900-400 х= 500 б) х*5=1000 х=1000:5 х=200 в) х-300=400 х=400+300 х=700 г) х:4=80 х=80*4 х=320
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