Память и ее значение в жизни человека. Помогите написать вступление для реферата, не сильно коротко и не из интернета
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Память и ее значение в жизни человека. Помогите написать вступление для реферата, не сильно коротко и не из интернета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Память это неотъемлемая часть человеческой деятельности без которой невозможно мыслить разумно так как человек должен вспоминать какие либо образы чтобы приводить из этого определённые суждения не было бы этого у человека он бы не существовал так как в памяти заключаются все умственные способности человека.
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