Память и ее значение в жизни человека. Помогите написать вступление для реферата, не сильно коротко и не из интернета

Гость: Гость:

Память это неотъемлемая часть человеческой деятельности без которой невозможно мыслить разумно так как человек должен вспоминать какие либо образы чтобы приводить из этого определённые суждения не было бы этого у человека он бы не существовал так как в памяти заключаются все умственные способности человека.