Памятник Вашингтону в США имел к моменту завершения строительства в 1884 г. высоту 169 м. С тех пор он погружается в землю со средней скоростью 12,7 см/год. Через сколько времени он может сровняться с поверхностью?
Физика
Памятник Вашингтону в США имел к моменту завершения строительства в 1884 г. высоту 169 м. С тех пор он погружается в землю со средней скоростью 12,7 см/год. Через сколько времени он может сровняться с поверхностью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через 1484 года( в 3500году)
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