Памятник Вашингтону в США имел к моменту за­вершения строительства в 1884 г. высоту 169 м. С тех пор он погружается в землю со средней скоростью 12,7 см/год. Через сколько времени он может сровняться с поверхнос­тью?

Физика

Памятник Вашингтону в США имел к моменту за­вершения строительства в 1884 г. высоту 169 м. С тех пор он погружается в землю со средней скоростью 12,7 см/год. Через сколько времени он может сровняться с поверхнос­тью?

Автор: Гость