Папа гулял с собакой 1ч 30мин .Третью часть этого времени он потратил на дорогу до п??рка и обратно, а остальное время провёл с собакой в парке. Сколько времени папа провёл с собакой в парке?
Математика
Папа гулял с собакой 1ч 30мин .Третью часть этого времени он потратил на дорогу до п??рка и обратно, а остальное время провёл с собакой в парке. Сколько времени папа провёл с собакой в парке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переводим часы в минуты 1ч= 60мин, 60+ 30 = 90 мин. Одна третья часть, значит 90/3= 30мин на дорогу туда и обратно. значит гулял он с обакой 90-30= 60 мин а это 1ч !
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