Папа гулял с собакой 1ч 30мин .Третью часть этого времени он потратил на дорогу до п??рка и обратно, а остальное время провёл с собакой в парке. Сколько времени папа провёл с собакой в парке?

Математика

Папа гулял с собакой 1ч 30мин .Третью часть этого времени он потратил на дорогу до п??рка и обратно, а остальное время провёл с собакой в парке. Сколько времени папа провёл с собакой в парке?

Автор: Гость