Папа и сын должны покрасить забор длинной 36метров.папа может покрасить этот забор за 6часов ,а сын за 12часов .за сколько часов они покрасят этот забор ,если будут работать совместно,не мешая друг другу

Математика
Папа и сын должны покрасить забор длинной 36метров.папа может покрасить этот забор за 6часов ,а сын за 12часов .за сколько часов они покрасят этот забор ,если будут работать совместно,не мешая друг другу
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36:(12+6)=3 вроде так
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