Папа на машине выехал из дома в 9 ч, а доехал до места назначения в 12 ч 40 мин. На остановки в пути он потратил 25 минут. Сколько времени папа вел машину? Помогите пожалуйста (
Папа на машине выехал из дома в 9 ч, а доехал до места назначения в 12 ч 40 мин. На остановки в пути он потратил 25 минут. Сколько времени папа вел машину? Помогите пожалуйста (
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 12:40 - 9 = 3:40 (мин) затрачено на путь. 2) 3:40 - 25 = 3:15 (мин) папа вёл машину Ответ: Папа был за рулём машины 3 часа 15 минут.