Папа подарил вите замечательный ножик. Чего только не предлагали ребята в обмен на ножик! Но Витя и слушать не хотел.В школе Витя увидел в руках Петьк и снегиря, к лапе которого была привязана нитка. Петька то отпусти...

Папа подарил вите замечательный ножик. Чего только не предлагали ребята в обмен на ножик! Но Витя и слушать не хотел.В школе Витя увидел в руках Петьк и снегиря, к лапе которого была привязана нитка. Петька то отпустил снегиря, то опять притянит к себе. Витя отдал Петьке ножик, и обмен состоялся. Витя снял нитку с лапки птицы, влез на подоконник и открыл форточку. НУЖНО СОСТАВИТЬ СОЧИНЕНИЕ-СЮЖЕТ ТОЛЬКО НЕ С ИНТЕРНЕТА