Папа подарил вите замечательный ножик. Чего только не предлагали ребята в обмен на ножик! Но Витя и слушать не хотел.В школе Витя увидел в руках Петьк и снегиря, к лапе которого была привязана нитка. Петька то отпусти...
Папа подарил вите замечательный ножик. Чего только не предлагали ребята в обмен на ножик! Но Витя и слушать не хотел.В школе Витя увидел в руках Петьк и снегиря, к лапе которого была привязана нитка. Петька то отпустил снегиря, то опять притянит к себе. Витя отдал Петьке ножик, и обмен состоялся. Витя снял нитку с лапки птицы, влез на подоконник и открыл форточку. НУЖНО СОСТАВИТЬ СОЧИНЕНИЕ-СЮЖЕТ ТОЛЬКО НЕ С ИНТЕРНЕТА
Ответ(ы):
Ответил Гость:
я читал это произведение, где мальчик решил обменять очень дорогую ему вещь на жизнь птицы, но ведь все-таки жизнь бесценна, поэтому я считаю, что он правильно поступил и если бы все люди были бы такими, то наш мир точно стал бы намного добрее.