Папа с сыном поехали на экскурсию на велосипедах. за 3 дня они проехали 65 км. в первый и во второй день они проехали 47 км, а во второй и третий- 40 км. сколько километров он иипроехалиив каждыйииз этих трёх дней? выполнить действия, запи ши вопросы, на которые они отвечают, и закончи решения 1) 65-47= 2) 65-40= 3)