Папе 42 года, он на 29 лет моложе дедушки и в 3 раза старше сына. Сколько лет дедушке и сколько лет сыну?

Математика
Папе 42 года, он на 29 лет моложе дедушки и в 3 раза старше сына. Сколько лет дедушке и сколько лет сыну?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)42+29=71 год дедушке; 2)42:3=14 лет сыну; Ответ: дедушке 71 год; сыну 14 лет
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