Параллельные плоскости альфа и бетта пересекают стороны угла ABCв точках А1,С1иА2С2 ??оответственно.Найдите BC1,если А1B:A1A2=1:3;BC2=12см.(если можно с рисунком)

Геометрия

Параллельные плоскости альфа и бетта пересекают стороны угла ABCв точках А1,С1иА2С2 ??оответственно.Найдите BC1,если А1B:A1A2=1:3;BC2=12см.(если можно с рисунком)

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