Параллельные прямые а и b пересекают одну из двух параллельных плоскостей в точках A1 и B1,а другую в точках A2 и B2 соответственно. Найти угол A2A1B1 если угол A1A2B2 = 140 градусов.

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Так как прямые а и в паралельны, то через них можно провести плоскость. Все точки лежат в этой плоскости, а значит и углы тоже. А1В1 параллельно А2В2 так как плоскости параллельны. Тогда угол A2A1B1 угол A1A2B2 - внутренние односторонние углы при параллельных А1В1 и А2В2, и секущей прямой а. А по свойству таких углов: угол A2A1B1 + угол A1A2B2=180. Тогда угол A2A1B1 =180 - угол A1A2B2; угол A2A1B1 =180 - 140 угол A2A1B1 =40