Парень двигался прямолыныйно из одного села в другое.Первую половину пути он проехал на коляске со средней скоростью 6км/ч,а вторую прошел пешком со скоростью 2км/час.Определите среднюю скорость мальчика.

Физика

Парень двигался прямолыныйно из одного села в другое.Первую половину пути он проехал на коляске со средней скоростью 6км/ч,а вторую прошел пешком со скоростью 2км/час.Определите среднюю скорость мальчика.

Автор: Гость