Парень двигался прямолыныйно из одного села в другое.Первую половину пути он проехал на коляске со средней скоростью 6км/ч,а вторую прошел пешком со скоростью 2км/час.Определите среднюю скорость мальчика.

Физика
Парень двигался прямолыныйно из одного села в другое.Первую половину пути он проехал на коляске со средней скоростью 6км/ч,а вторую прошел пешком со скоростью 2км/час.Определите среднюю скорость мальчика.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3км в час средняя скорость
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