Парламент наложил вето на законопроект, предложенный монархом, обратился в Конст??туционный суд с просьбой дать заключение о соответствии законопроекта Конституции. В условиях какой формы правления возможна подобная ситуация?
Обществознание
Парламент наложил вето на законопроект, предложенный монархом, обратился в Конст??туционный суд с просьбой дать заключение о соответствии законопроекта Конституции. В условиях какой формы правления возможна подобная ситуация?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ограниченная (или же парламентская, или же конституционная) монархия.
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