Парламент наложил вето на законопроект, предложенный монархом, обратился в Конст??туционный суд с просьбой дать заключение о соответствии законопроекта Конституции. В условиях какой формы правления возможна подобная ситуация?

Обществознание

Парламент наложил вето на законопроект, предложенный монархом, обратился в Конст??туционный суд с просьбой дать заключение о соответствии законопроекта Конституции. В условиях какой формы правления возможна подобная ситуация?

Автор: Гость