Пароход *Тургенев* выходил из устья лимана . он обогнал несколько черных рыбачьих ??одок и два дубка с круто надутыми темными парусами. лодки закачались. поднятые и опущенные волной,оставленной пароходом. выписать слова с помо...

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Пароход *Тургенев* выходил из устья лимана . он обогнал несколько черных рыбачьих ??одок и два дубка с круто надутыми темными парусами. лодки закачались. поднятые и опущенные волной,оставленной пароходом. выписать слова с помощью которых дается представление о развитии событий происходящие в море. к какой части речи относятся эти слова

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