Паскаль. Дан массив. Напечатать: 1) Все элементы не превышающие число 100 2) Все чет??ые элементы 3) Все элементы, являющиеся трехзначными числами 4) Третий, шестой и т.д элементы. Пожалуйста, все программы напишите полнос...

Информатика

Паскаль. Дан массив. Напечатать: 1) Все элементы не превышающие число 100 2) Все чет??ые элементы 3) Все элементы, являющиеся трехзначными числами 4) Третий, шестой и т.д элементы. Пожалуйста, все программы напишите полностью. Не пишите по одной программе.

Автор: Гость