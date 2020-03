Паскаль. Дан массив. Напечатать: 1) Все элементы не превышающие число 100 2) Все чет??ые элементы 3) Все элементы, являющиеся трехзначными числами 4) Третий, шестой и т.д элементы. Пожалуйста, все программы напишите полнос...

Гость: Гость:

Const n = 10; var a: array[0..10] of integer; i, s: integer; begin //Заполнение массива сл. числами for i := 1 to n do begin a[i] := random(201) - 100; write(a[i]:4); end; writeln; //1) Все элементы не превышающие число 100 writeln('Не больше 100 '); for i := 1 to n do if a[i] <= 100 then write( a[i]:4); writeln; // 2) Все четные элементы writeln('Кратные двум '); for i := 1 to n do if a[i] mod 2 = 0 then write( a[i]:4); writeln; // 3) Все элементы, являющиеся трехзначными числами writeln('Трехзначные '); for i := 1 to n do if (a[i] < -99) or (a[i] > 99) then write(a[i]:4); writeln; // 4) Третий, шестой и т.д элементы. i := 3; writeln(' номера 3, 6, 9 и т.д.'); while i < n do begin write(a[i]:4); i := i + 3; end; end.