Паскаль. Дан массив. Напечатать: 1) Все элементы не превышающие число 100 2) Все чет??ые элементы 3) Все элементы, являющиеся трехзначными числами 4) Третий, шестой и т.д элементы. Пожалуйста, все программы напишите полнос...

Информатика
Паскаль. Дан массив. Напечатать: 1) Все элементы не превышающие число 100 2) Все чет??ые элементы 3) Все элементы, являющиеся трехзначными числами 4) Третий, шестой и т.д элементы. Пожалуйста, все программы напишите полностью. Не пишите по одной программе.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Const   n = 10; var   a: array[0..10] of integer;   i, s: integer; begin //Заполнение массива сл. числами   for i := 1 to n do   begin     a[i] := random(201) - 100;     write(a[i]:4);   end;   writeln; //1) Все элементы не превышающие число 100   writeln('Не больше 100 ');   for i := 1 to n do     if a[i] <= 100 then       write( a[i]:4);   writeln; // 2) Все четные элементы   writeln('Кратные двум ');   for i := 1 to n do     if a[i] mod 2 = 0 then         write( a[i]:4);   writeln; // 3) Все элементы, являющиеся трехзначными числами    writeln('Трехзначные ');   for i := 1 to n do     if (a[i] < -99) or (a[i] > 99) then         write(a[i]:4);   writeln; // 4) Третий, шестой и т.д элементы.   i := 3;   writeln(' номера 3, 6, 9 и  т.д.');   while i < n do   begin     write(a[i]:4);     i := i + 3;   end; end.
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