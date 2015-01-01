пассажирский и скорый поезда отъехали одновременно от одной станции в противоположных направлениях,пассажирский поезд двигался со скоростью 57 км/ч,чт о составляло 3/4 скорости скорого поезда,через какое время после в...

пассажирский и скорый поезда отъехали одновременно от одной станции в противоположных направлениях,пассажирский поезд двигался со скоростью 57 км/ч,чт о составляло 3/4 скорости скорого поезда,через какое время после выхода поезда будут на расстоянии 399 км/ч друг от друга?

1)57:3*4=76(км/ч)-Скорость скорого поезда. 2)76+57=133(км/ч)-скорость сближения. 3)399:133=3(ч)-поезда будут на расстояние 399км. Ответ:через 3 часа. У тебя здесь опечатка - не 399км/ч ,а 399 км, потому что это ведь расстояние, а расстояние не может измеряться в километрах в час...