Пассажир едет в поезде, скорость которого 40 км\час. Поезд, что движется навстречу, ??роходит мимо его 6с. Какова скорость поезда, что едет навстречу, если его длина 100м.

Математика
Пассажир едет в поезде, скорость которого 40 км\час. Поезд, что движется навстречу, ??роходит мимо его 6с. Какова скорость поезда, что едет навстречу, если его длина 100м.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Едут навстречу - скорости складываются. (40 км/ч+ Х)* 6 сек = 100 м Переводим секунды в часы  6 сек : 3600 сек/час  =  1/600 час 40 + Х = 100 м : 1/600 час = 60 000 м/час = 60 км/час - скорость сближения. Х = 60 - 40 = 20 км/ч - скорость второго - ОТВЕТ
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