Пассажир едет в поезде, скорость которого 40 км\час. Поезд, что движется навстречу, ??роходит мимо его 6с. Какова скорость поезда, что едет навстречу, если его длина 100м.

Математика

Пассажир едет в поезде, скорость которого 40 км\час. Поезд, что движется навстречу, ??роходит мимо его 6с. Какова скорость поезда, что едет навстречу, если его длина 100м.

Автор: Гость