Пассажир едет в поезде, скорость которого 40 км\час. Поезд, что движется навстречу, ??роходит мимо его 6с. Какова скорость поезда, что едет навстречу, если его длина 100м.
Математика
Пассажир едет в поезде, скорость которого 40 км\час. Поезд, что движется навстречу, ??роходит мимо его 6с. Какова скорость поезда, что едет навстречу, если его длина 100м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Едут навстречу - скорости складываются. (40 км/ч+ Х)* 6 сек = 100 м Переводим секунды в часы 6 сек : 3600 сек/час = 1/600 час 40 + Х = 100 м : 1/600 час = 60 000 м/час = 60 км/час - скорость сближения. Х = 60 - 40 = 20 км/ч - скорость второго - ОТВЕТ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Как вы думаете, какое из этих двух изображений представляет собой более важный по??оротный момент? Сравните и найдите различия между этими картинками.
Русский язык
Напишите сказку о двух белках(желательно с вступлением как в сказках + диалог + счастливая концовка,что-то в детском формате) Идей совсем нету......