Пассажир вышел из остановившегося поезда и пошёл вперёд со скоростью 4,8 км/ч. Когд?? пассажир дошёл до кабины машиниста электровоза, поезд тронулся с места и стал двигаться равноускоренно, а пассажир продолжил движение с прежн...
Физика
Пассажир вышел из остановившегося поезда и пошёл вперёд со скоростью 4,8 км/ч. Когд?? пассажир дошёл до кабины машиниста электровоза, поезд тронулся с места и стал двигаться равноускоренно, а пассажир продолжил движение с прежней скоростью. Найдите скорость поезда в тот момент, когда кабина машиниста вновь поравняется с пассажиром
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cредняя скорость поезда равна половине его конечной, поскольку v(ср) = ( 0 + u) / 2 = u/2. А средняя скорость пассажира равна его собственной скорости. Итак, v = u/2 ==> u = 2v =2•4,8=9,6км/ч
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