Пассажир вышел из остановившегося поезда и пошёл вперёд со скоростью 4,8 км/ч. Когд?? пассажир дошёл до кабины машиниста электровоза, поезд тронулся с места и стал двигаться равноускоренно, а пассажир продолжил движение с прежн...

Физика

Пассажир вышел из остановившегося поезда и пошёл вперёд со скоростью 4,8 км/ч. Когд?? пассажир дошёл до кабины машиниста электровоза, поезд тронулся с места и стал двигаться равноускоренно, а пассажир продолжил движение с прежней скоростью. Найдите скорость поезда в тот момент, когда кабина машиниста вновь поравняется с пассажиром

Автор: Гость