Пассажирский поезд при торможении движется с ускорением 0,15м/с^2. На каком расстоянии от места включения тормоза скорость поезда станет равной 3,87м/с если в момент начала торможения его скорость была 54км/ч?

Физика

Пассажирский поезд при торможении движется с ускорением 0,15м/с^2. На каком расстоянии от места включения тормоза скорость поезда станет равной 3,87м/с если в момент начала торможения его скорость была 54км/ч?

Автор: Гость