Пассажирский поезд при торможении движется с ускорением 0,15м/с^2. На каком расстоянии от места включения тормоза скорость поезда станет равной 3,87м/с если в момент начала торможения его скорость была 54км/ч?
Физика
Пассажирский поезд при торможении движется с ускорением 0,15м/с^2. На каком расстоянии от места включения тормоза скорость поезда станет равной 3,87м/с если в момент начала торможения его скорость была 54км/ч?
Ответ(ы):
Гость:
234 mh the cillometr in the
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