Пассажирский самолёт летел со скоростью 420км в час .Он был в пути 4 ч .Сколько килом??тров пролетел самолёт?
Математика
Пассажирский самолёт летел со скоростью 420км в час .Он был в пути 4 ч .Сколько килом??тров пролетел самолёт?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
!) 420 * 4 =1680 км
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