Пассажирский самолёт летел со скоростью 420км в час .Он был в пути 4 ч .Сколько килом??тров пролетел самолёт?

Математика

Пассажирский самолёт летел со скоростью 420км в час .Он был в пути 4 ч .Сколько килом??тров пролетел самолёт?

Автор: Гость