Пажалуйста помогите!!!!! Сопративление медной проволки 1(Ом),а ее масса 1кг.Опредил??те длину и площадь ее сечения.С дано и решением полным и задачу 1 .пажалуйста очень надо )))

Физика

Пажалуйста помогите!!!!! Сопративление медной проволки 1(Ом),а ее масса 1кг.Опредил??те длину и площадь ее сечения.С дано и решением полным и задачу 1 .пажалуйста очень надо )))

Автор: Гость