Пажалуйста помогите!!!!! Сопративление медной проволки 1(Ом),а ее масса 1кг.Опредил??те длину и площадь ее сечения.С дано и решением полным и задачу 1 .пажалуйста очень надо )))

Физика
Пажалуйста помогите!!!!! Сопративление медной проволки 1(Ом),а ее масса 1кг.Опредил??те длину и площадь ее сечения.С дано и решением полным и задачу 1 .пажалуйста очень надо )))
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