Печенье, конфеты и вафли имеют общую массу 9 кг. Печенье и вафли весят 5,2 кг, а вафли и конфеты - 6 2/3кг. Какова масса каждого из продуктов в отдельности?

Математика

Печенье, конфеты и вафли имеют общую массу 9 кг. Печенье и вафли весят 5,2 кг, а вафли и конфеты - 6 2/3кг. Какова масса каждого из продуктов в отдельности?

Автор: Гость