Печенье, конфеты и вафли имеют общую массу 9 кг. Печенье и вафли весят 5,2 кг, а вафли и конфеты - 6 2/3кг. Какова масса каждого из продуктов в отдельности?
Математика
Печенье, конфеты и вафли имеют общую массу 9 кг. Печенье и вафли весят 5,2 кг, а вафли и конфеты - 6 2/3кг. Какова масса каждого из продуктов в отдельности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-вафли в-конфеты с-печенье 1) а+в+с=9 2) а+с=5,2=5и1/5 3) а+в=6и2/3 из 1 уравнения вычитаем второе в=9-5и1/5 в=3и4/5(кг)-конфеты а=6и2/3 - 3и4/5=2и13/15(кг)-вафли с=5и1/5 - 2и13/15 =2и1/3(кг)-печенье
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