Печенье упаковали в пачки по 250г . Пачки сложили в ящик в 4 слоя.Каждый слой имеет 5 рядов,по 6 пачек в каждом.выдержит ли ящик,если максимальная масса,на которую он рассчитан равна 32 кг?

Математика

Печенье упаковали в пачки по 250г . Пачки сложили в ящик в 4 слоя.Каждый слой имеет 5 рядов,по 6 пачек в каждом.выдержит ли ящик,если максимальная масса,на которую он рассчитан равна 32 кг?

Автор: Гость