Печенье упаковали в пачки по 250г . Пачки сложили в ящик в 4 слоя.Каждый слой имеет 5 рядов,по 6 пачек в каждом.выдержит ли ящик,если максимальная масса,на которую он рассчитан равна 32 кг?
Математика
Печенье упаковали в пачки по 250г . Пачки сложили в ящик в 4 слоя.Каждый слой имеет 5 рядов,по 6 пачек в каждом.выдержит ли ящик,если максимальная масса,на которую он рассчитан равна 32 кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 кг = 1000г 1) 6×5×4=120 пачек 2) 120×250=30000г 30000г=30 кг Ответ: выдержит!
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