Пенал,звук,экран,кино,ключ,стол.Назови пары слов,в которыхесть одинаковый гласный звук.Подчеркни в словах буквы, которыми обозначеныгласные звуки?
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Пенал,звук,экран,кино,ключ,стол.Назови пары слов,в которыхесть одинаковый гласный звук.Подчеркни в словах буквы, которыми обозначеныгласные звуки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пе[э]нал-экран, звук-клю[й'у]ч, кино-стол... как то так
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