Пеппи в день рождения своей лошади заплела её хвост в 26 косичек, а гриву в 34 косички.Она украсила 18 косичек красными розочками, а остальные косички бантиками. сколько косич ек Пеппи украсила бантиками?
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Пеппи в день рождения своей лошади заплела её хвост в 26 косичек, а гриву в 34 косички.Она украсила 18 косичек красными розочками, а остальные косички бантиками. сколько косич ек Пеппи украсила бантиками?
Ответ(ы):
Гость:
1) 26+34=60 2) 60-18=42 Ответ: Пеппи украсила бантиками 42 косички.
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