Перебудуйте подані речення на речення з пряою мовою і запишіть.Розставте потрібні розділові знаки. 1.У саду росли гарні троянди і радували серце маленької господині.2. Із- за гір виглянуло сонце і швидко висушило росу...
Перебудуйте подані речення на речення з пряою мовою і запишіть.Розставте потрібні розділові знаки. 1.У саду росли гарні троянди і радували серце маленької господині.2. Із- за гір виглянуло сонце і швидко висушило росу на траві. За відповідь- 15 балів
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1. У саду , росли гарні троянди і радували серце маленької господині.