Перебудуйте подані речення на речення з пряою мовою і запишіть.Розставте потрібні розділові знаки. 1.У саду росли гарні троянди і радували серце маленької господині.2. Із- за гір виглянуло сонце і швидко висушило росу на траві. За відповідь- 15 балів