Перечислить все обыкновенные дроби с числителем, равным 1, которые можно привести: к знаменателю 10, к знаменателю 100

Математика
Перечислить все обыкновенные дроби с числителем, равным 1, которые можно привести: к знаменателю 10, к знаменателю 100
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из таблицы простых чисел находим простые двузначные числа, больше 50 53    59    61     67    71    73    79    83     89    97
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