Перечислить все обыкновенные дроби с числителем, равным 1, которые можно привести: к знаменателю 10, к знаменателю 100

Математика

Перечислить все обыкновенные дроби с числителем, равным 1, которые можно привести: к знаменателю 10, к знаменателю 100

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