Перечислить все обыкновенные дроби с числителем, равным 1, которые можно привести: к знаменателю 10, к знаменателю 100
Математика
Перечислить все обыкновенные дроби с числителем, равным 1, которые можно привести: к знаменателю 10, к знаменателю 100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из таблицы простых чисел находим простые двузначные числа, больше 50 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97
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