Перечислите какие на ваш взгляд знания и умения нужны людям указанных в таблице п??офессий. Врач учитель водитель автобуса продавец

Гость: Гость:

Врач- должен соблюдать правила личной гигиены, хорошо знать рекомендации препаратов, быстро и аккуратно писать( а не то, что сейчас врачи пишут, ... поймешь), если это дет.врач, то должен любить детей, любить свою работу, знать противопоказания многих таблеток, закончить несколько институтов, опрятно выглядеть. Учитель - должен обладать хорошими знаниями, умением объяснять материал, находить общий язык с учениками, должен знать как подбирать одежду на работу. Водитель автобуса - должен уметь хорошо водить автомобиль, быть добрым и отзывчивым( чтобы людям было комфортно с ним ездить), не выражаться нецензурной лексикой, уметь хорошо считать ( чтобы правильно давать сдачу). Продавец - должен знать, что и где у него находится(чтобы быстро подать товар), должен хорошо считать, соблюдать все правила торговли, быстро передвигаться, опрятно выглядеть, ведь продавец- это лицо магазина, какой продавец, такой и товар. Но, а самое главное, каждый человек должен любить свою работу и относиться к ней с душой!