Перечислите разновидности равнин по высоте и приведите примеры
Разное
Перечислите разновидности равнин по высоте и приведите примеры
Ответ(ы):
Гость:
Низменности - до 200 м Возвышенности - до 500 м Плоскогорье - более 500 м
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