Перечислите сказочных героев из пьесы-сказки СНЕГУРОЧКА

Гость: Гость:

И так действующие лица: Дед-Мороз; Девушка-Снегурочка; Леший; Масленица-соломенное чучело; Бобыль Бакула Бобылиха (его жена) Берегдеи обоего пола и всякого возраста Свита Весны Лель (пастух) Мураш (богатый слобожанин) Купава ( молодая девушка, дочь Мураша) Мизгирь (торговый гость из посада Берендеева) Радушка и Малуша (слободские девушки) Брусило и Малыш (парни) Курилка Бирюк Слуги Мизгиря Царь Берендей Бермята (ближний боярин) Елена Прекрасная Слобожане: старики, старухи, парни и девки Вроде всё!