Перечислите сказочных героев из пьесы-сказки СНЕГУРОЧКА
Разное
Перечислите сказочных героев из пьесы-сказки СНЕГУРОЧКА
Ответ(ы):
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И так действующие лица: Дед-Мороз; Девушка-Снегурочка; Леший; Масленица-соломенное чучело; Бобыль Бакула Бобылиха (его жена) Берегдеи обоего пола и всякого возраста Свита Весны Лель (пастух) Мураш (богатый слобожанин) Купава ( молодая девушка, дочь Мураша) Мизгирь (торговый гость из посада Берендеева) Радушка и Малуша (слободские девушки) Брусило и Малыш (парни) Курилка Бирюк Слуги Мизгиря Царь Берендей Бермята (ближний боярин) Елена Прекрасная Слобожане: старики, старухи, парни и девки Вроде всё!
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