Перечислите страны России первого и второго порядка (сначала первого, потом второго). Смотрел ответы на этом сайте и на майл ответы. Но там ответы разнятся! Помогите пожалуйст а.
Перечислите страны России первого и второго порядка (сначала первого, потом второго). Смотрел ответы на этом сайте и на майл ответы. Но там ответы разнятся! Помогите пожалуйст а.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Казахстан, монголия, китай, абхазия, азербайджан, молдавия, украина, польша, белоруссия, литва, латвия эстония, финляндия, норвегия чехия, словакия, венгрия, армения, иран, туркмения, афганистан, узбегистан, таджикистан, киргизия, индия, непал, республика корея