Перечислить назаания глав государств которые управляют разными странами

Перечислить назаания глав государств которые управляют разными странами

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Президент, король, канцлер, шейх, султан, генеральный секретарь, император.
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