Перечислить проблемы произведения Капитанская дочка
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Перечислить проблемы произведения Капитанская дочка
Ответ(ы):
Гость:
Проблемы дружбы, верности друзьям. Чувства долга.
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