Перед домом построили забор.Забор держится на 16 столбах расстояние между столбам?? состовляет 3 метра.Какова расстояние между пятым и одиннацытыми столбами?помагите п.ж
Математика
Перед домом построили забор.Забор держится на 16 столбах расстояние между столбам?? состовляет 3 метра.Какова расстояние между пятым и одиннацытыми столбами?помагите п.ж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 метра Все просто же
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