Перед домом построили забор.Забор держится на 16 столбах расстояние между столбам?? состовляет 3 метра.Какова расстояние между пятым и одиннацытыми столбами?помагите п.ж

Математика

Перед домом построили забор.Забор держится на 16 столбах расстояние между столбам?? состовляет 3 метра.Какова расстояние между пятым и одиннацытыми столбами?помагите п.ж

Автор: Гость