Перед домом построили забор забор держится на 18 столбах расстояние между столбам?? составляет пять метров каково расстояние между шестым и четырнадцатым столбами
Математика
Перед домом построили забор забор держится на 18 столбах расстояние между столбам?? составляет пять метров каково расстояние между шестым и четырнадцатым столбами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 14 столбе 52 м на 6-20 --> 52-20=32м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Английский язык
Решите тест по английскому срочно Gerund or Infinitive - Exercise 1 1) A lot of people are worried about _______their jobs. (lose) 2) He agre...
Математика
Если у дома до дачи ехать на машине то потребуется ровно 2 часа а если на мотоцикле то 200 минут на сколько дальше будет в пути мотоцикл чем машина?
Математика
В одному ящику 45 кг. картопли а в другому на 17 килограмив менше .Скилики килограмив картопли у двох ящиках разом?