Перед домом построили забор забор держится на 18 столбах расстояние между столбам?? составляет пять метров каково расстояние между шестым и четырнадцатым столбами

Математика

Перед домом построили забор забор держится на 18 столбах расстояние между столбам?? составляет пять метров каково расстояние между шестым и четырнадцатым столбами

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